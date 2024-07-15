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21:19, 15 июля 2024Спорт

Легенда МЮ подрался в московском баре после финала Евро-2024

Бывший футболист Канчельскис подрался в московском баре после финала Евро-2024
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подрался в московском баре после финального матча чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, инцидент произошел ранним утром 15 июля на 1-й Тверской-Ямской улице. Легенда МЮ повздорил с еще одним посетителем заведения и получил удар в глаз. После этого бывшему спортсмену пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался. Отмечается, что мужчины не сошлись во мнениях относительно оценок финального матча Евро-2024.

Финал чемпионата Европы прошел в воскресенье, 14 июля. Сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

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      Анастасия Борисова
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