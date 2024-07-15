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06:54, 15 июля 2024Спорт

Лучшим игроком чемпионата Европы признали игрока «Манчестер Сити»

Родри признали лучшим игроком чемпионата Европы

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри признали лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Родри провел на поле 521 минут, забил один гол, точность его передач на турнире составила 92,84 процентов.

«Это, наверное, лучший день в моей карьере. Мы — чемпионы Европы, как бы трудно это ни было», — сказал полузащитник. Он подчеркнул, что команда прошла через сложнейшую жеребьевку и отметил менталитет команды, который позволил выиграть трофей.

В решающем матче Испания одержала победу над Англией со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Берлине. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте счет сравнял хавбек Коул Палмер. На 86-й минуте гол забил полузащитник Микель Ойарсабаль. Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории.

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      Сергей Грехов
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