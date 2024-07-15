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17:03, 15 июля 2024Мир

Маск задумался о летающих доспехах после покушения на Трампа

Илон Маск задумался о создании летающих доспехов после покушения на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск задумался о создании летающих доспехов после покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Соответствующую публикацию Маск разместил в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Может быть, пришло время создать летающие металлические доспехи?» — написал Маск в ответ на сообщение одного из пользователей соцсети, который призвал бизнесмена «тоже усилить меры безопасности».

13 июля на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

После сообщений о покушении на Трампа Маск заявил, что ответственность за это несет Секретная служба США. Он также потребовал отставки главы ведомства.

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      Лина Пивоварова
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