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20:21, 15 июля 2024Бывший СССР

Пашинян приедет на саммит Европейского политического сообщества

Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Dmitry Astakhov / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который запланирован на 18 июля в Лондоне. Об этом заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян, цитирует ТАСС.

Она сообщила, что с 15 июля по 12 августа политик будет в отпуске, который прервется из-за саммита. Как отметила Багдасарян, Пашинян проведет большую часть отпуска в Армении. Премьер-министр должен также посетить Тавушскую и Армавирскую области, добавила пресс-секретарь.

В мае Пашинян назвал желаемые сроки вступления Армении в Евросоюз. По его словам, страна готова вступить в объединение уже в этом году.

Позднее премьер заявил о готовности Армении поднять отношения с США до уровня стратегического партнерства. Он выразил надежду, что партнерство Еревана и Вашингтона будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего для обеих стран.

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      Кристина Есикова
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