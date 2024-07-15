Пашинян приедет на саммит Европейского политического сообщества

Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который запланирован на 18 июля в Лондоне. Об этом заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян, цитирует ТАСС.

Она сообщила, что с 15 июля по 12 августа политик будет в отпуске, который прервется из-за саммита. Как отметила Багдасарян, Пашинян проведет большую часть отпуска в Армении. Премьер-министр должен также посетить Тавушскую и Армавирскую области, добавила пресс-секретарь.

В мае Пашинян назвал желаемые сроки вступления Армении в Евросоюз. По его словам, страна готова вступить в объединение уже в этом году.

Позднее премьер заявил о готовности Армении поднять отношения с США до уровня стратегического партнерства. Он выразил надежду, что партнерство Еревана и Вашингтона будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего для обеих стран.