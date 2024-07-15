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06:40, 15 июля 2024Спорт

Саутгейт оценил выступление Англии после поражения в финале

Саутгейт назвал Испанию лучшей командой турнира после поражения Англии
Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Испания была лучшей командой чемпионата Европы, заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в финале. Его слова приводятся на сайте УЕФА.

«Поздравляю Испанию. Я думал, что они были лучшей командой на турнире, и сегодня они были лучшей командой. Нашей самой большой проблемой было то, что мы недостаточно хорошо использовали мяч. На самом деле, мы очень хорошо защищались в первом тайме как команда, но когда выигрывали мяч, мы часто не могли пройти через их контрдавление», — сказал он.

Вместе с этим Саутгейт отказался спекулировать на тему своей возможной отставки.

В решающем матче Испания одержала победу над Англией со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Берлине. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте счет сравнял хавбек Коул Палмер. На 86-й минуте гол забил полузащитник Микель Ойарсабаль. Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории.

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      Сергей Грехов
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