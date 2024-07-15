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08:48, 15 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об участии немецких снайперов в боях за Часов Яр на стороне ВСУ

Spiegel: в ВСУ в боях за Часов Яр принимают участие немецкие снайперы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В боях за Часов Яр на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие немецкие наемники. Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале Der Spiegel.

На видео 49-летний снайпер Отто из Баварии рассказывает, что начал воевать в рядах ВСУ в 2022 году. Немецкий наемник действовал вместе украинскими пехотными отрядами на линии боевого соприкосновения.

По словам Отто, незадолго до съемки он был ранен. После лечения в госпитале военный вернулся на передовую.

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13 июля в пророссийском подполье сообщили о прибытии в Харьков новой группы французских наемников. Они находились в составе ВСУ в восточном районе города.

Ранее стало известно, что наемники, воюющие в рядах украинской армии, открыто кричат в радиоэфире. Таким образом они сообщают о потерях и необходимости эвакуировать раненых бойцов. Отмечалось, что иностранные военные также нередко используют сотовую связь, что позволяет российским военным вычислять их местонахождение.

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      Екатерина Грищенко
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