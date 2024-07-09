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09:23, 9 июля 2024Бывший СССР

В Минобороны рассказали о криках иностранных наемников на Украине

Оператор «Горыныч»: иностранные наемники на Украине кричат о своих потерях

Фото: Alina Smutko / Reuters

Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Горыныч». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, как правило наемники кричат о потерях, говорят о необходимости срочной эвакуации раненых. В режиме реального времени операторы разведки «Торн» группировки войск «Север» перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.

Отмечается, что ВСУ нередко используют сотовую связь, пренебрегая чистотой эфира, поэтому радиоразведка такие переговоры слышит и может вычислить геопозицию абонентов. В частности, в Минобороны привели запись одного из перехватов, где военный отчаянно требует прислать подкрепление из-за потерь. «Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных», — кричал он.

Ранее военнослужащий с позывным «Шмель» рассказал, что Вооруженные силы России на донецком направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М» и захватили опорные пункты украинских войск.

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