Врач рассказала об опасности отказа от мяса

Эндокринолог Павлова: вегетарианство может привести к болезням сердца и почек

Вегетарианство некоторым людям противопоказано генетически, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об опасности отказа от мяса доктор сообщила в своем Telegram-канале.

По словам врача, ученые установили, что у некоторых людей отказ от мяса может привести к болезням сердца из-за повышения уровня триглицеридов и нарушению функции почек из-за снижения скорости фильтрации крови.

Доктор добавила, что у вегетарианцев падает уровень витамина D и кальция, однако у некоторых кальция в организме становится слишком много, что ведет к образованию камней в почках. Кроме того, мужчины-вегетарианцы могут жаловаться на нехватку тестостерона, но в некоторых случаях также возникает его избыток.

«А еще вегетарианство на постоянной основе может привести к анемии, дряблости кожи, нездоровой потере веса, включая саркопению, и другим серьезным последствиям для здоровья. И это без генетической предрасположенности, действует для большинства. Потому что вегетарианство является видом несбалансированного питания», — подытожила доктор медицинских наук.

Ранее Павлова развеяла популярный миф о вреде яиц. По словам врача, негативных последствий не будет, даже если съедать по 12 яиц в неделю.