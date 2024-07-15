Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Завтра
12:30 (Мск)
Фанни Штолляр
Будапешт
Эрика Андреева
Завтра
15:00 (Мск)
Дарья Семенистая
Палермо
Россия (ж)
Сегодня
19:00 (Мск)
КНДР (ж)
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Алания
Сегодня
19:30 (Мск)
Уфа
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
15:56, 15 июля 2024Спорт

Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

Вяльбе поддержала решение российских телеканалов отказаться от трансляции ОИ
СюжетЛетние Олимпийские игры
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер выразила поддержку такой позиции. «Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов», — заявила Вяльбе.

При этом президент ФЛГР подчеркнула, что не осуждает россиян, которые выступят на Играх. «Участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы», — добавила Вяльбе.

Ранее портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

      Клиника звездного хирурга Хайдарова возобновила работу после суда

      Скульптуру с дачи Геринга отказались признать объектом культурного наследия

      Россиян накормят северокорейским деликатесом

      Россия стала лидером по поставкам в Индию одного продукта

      Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

      Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

      Москвичам расскажут о будущем столицы при помощи интерактивов и спектаклей

      В США допустили причастность Секретной службы к покушению на Трампа

      Массовая драка в российском ресторане попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше