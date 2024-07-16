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15:25, 16 июля 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

Экс-депутат Рады Килинкаров: недовольство украинцев Зеленским запредельное

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Украинцы испытывают запредельное недовольство президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передают «Известия».

«Людей, недовольных режимом Зеленского, более чем достаточно. Оснований для госпереворота на сегодняшний день у людей гораздо больше, чем это было в 2004 и 2014 годах. Но вопрос возможностей», — уточнил бывший парламентарий.

Килинкаров также усомнился в точности результатов опроса Центра Разумкова, в соответствии с которым 44 процента украинцев выступают за начало мирных переговоров. Он объяснил, что в действительности граждан, поддерживающих диалог Москвы и Киева, гораздо больше, но им сложно признаться в этом, находясь в «условиях беспределов и беззакония».

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Член «Другой Украины» вместе с тем отметил усталость жителей страны от боевых действий и раздражение от абсолютного непонимания будущего даже в краткосрочной перспективе. По мнению Килинкарова, в настоящее время связи между народом и властью на Украине нет, и первые обслуживают последних.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев объяснил возможные перестановки во власти на Украине. По его словам, общественное недовольство растет, в связи с чем Киеву надо искать виноватого для списания проблем на него.

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      Екатерина Грищенко
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