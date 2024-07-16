Фитнес-тренер рассказала о пользе ягодичного мостика

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем полезно выполнение ягодичного мостика. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, во время этого упражнения мышцы ягодиц работают активнее, чем при приседаниях и выпадах. «Укрепляются мышцы кора, пресса и бедер, ноги становятся сильнее и рельефнее. Также увеличиваются показатели силы и выносливости», — объяснила тренер.

Соболь добавила, что ягодичный мостик оказывает минимальное воздействие на коленный сустав. «Чего нельзя сказать о приседаниях. А за счет укрепления мышц снижается нагрузка на поясницу, становится легче удерживать правильную осанку. Нагрузка на позвоночник также минимальна», — подчеркнула специалист.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Гончаров раскрыл секрет упражнения «ходьба на ягодицах». Он отметил, что упражнение помогает укрепить мускулатуру корпуса, а также является хорошей разминкой перед основной частью тренировки.