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23:31, 16 июля 2024Спорт

Футболист клуба РПЛ назвал необходимую для комфортной жизни сумму в месяц

Футболист Галоян заявил, что ему нужно 120 тысяч в месяц для комфортной жизни

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Артур Галоян назвал месячную сумму, которая ему необходима для комфортной жизни. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам игрока, ему хватает 100-120 тысяч рублей в месяц. «В принципе я никуда не хожу. Не большой любитель посещать какие‑то места. Могу зайти выпить кофе, а остальное время провожу дома и на тренировках», — заявил Галоян.

Футболист добавил, что у него не бывает импульсивных покупок. «Нет, у меня тут, скорее, наоборот. Если что‑то хочу — пережидаю, а потом уже возвращаюсь к этому вопросу. Поэтому необдуманных покупок не делал», — рассказал игрок.

Галоян выступает за «Акрон» с декабря прошлого года. 20 июля команда в Москве проведет первый в истории матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ее соперником будет «Локомотив».

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      Алексей Гусев
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