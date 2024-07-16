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00:31, 16 июля 2024Наука и техника

Российская «Эгида» выдержала обстрел из «Стечкина»

«Ростех»: бронеодеяло «Эгида-У» выдержало обстрел из пистолета Стечкина

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Противоосколочное одеяло «Эгида-У», разработанное специалистами «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников» Ростеха), выдержало обстрел из автоматического пистолета Стечкина калибра 9 миллиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Бронеодеяло испытали в рамках проекта «Наш краш». Одеялом прикрыли кузов микроавтобуса, после чего автомобиль обстреляли с расстояния три метра. В защищенный борт выстрелили три раза, но ни одна пуля не пробила одеяло. На автомобиле остались только небольшие вмятины.

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В апреле стало известно, что «НИИ стали» дорабатывает «Эгиду», которая после модернизации сможет обеспечить защиту от обнаружения в инфракрасном диапазоне.

В сентябре в «Калашникове» сообщили, что доработанная «Эгида-У» защищает от осколков гранат Ф-1 и РГН с дистанций три и пять метров. Уровень противоосколочной стойкости повысился до 650 метров в секунду. «НИИ стали» серийно выпускает базовую «Эгиду» и «Эгиду-У».

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      Даниил Иринин
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