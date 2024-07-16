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13:31, 16 июля 2024Наука и техника

В Петербурге заложат новый тральщик проекта «Александрит»

На СНСЗ в Петербурге заложат новый корабль противоминной обороны «Виктор Корнер»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Новый корабль противоминной обороны «Виктор Корнер» проекта 12700 «Александрит» заложат на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге во вторник. Об этом сообщает РИА Новости.

«16 июля на предприятии ОСК Средне-Невском судостроительном заводе состоится торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр "Александрит". (...) Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер" станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе», — рассказали на предприятии.

Корабли проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. «Александриты» могут применять различные тралы, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты для борьбы с минами в воде и морском грунте. Корабли проекта 12700 вооружены артиллерийской установкой АК-306.

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В январе на СНСЗ заложили корабль проекта 12700, которому присвоят имя Героя Советского Союза Семена Агафонова. Тральщик может войти в состав Северного флота.

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