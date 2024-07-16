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16:28, 16 июля 2024Силовые структуры

Выжившего захватчика ростовского СИЗО оставили под стражей

Суд продлил арест до 12 ноября выжившего участника захвата СИЗО в Ростове
Начало событий в новости Адвокат попросил смягчить меру пресечения захватчику ростовского СИЗО

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд продлил до 12 ноября срок ареста Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выжившего участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок меры пресечения в виде содержания под стражей также продлен остальным пятерым фигурантам уголовного дела о подготовке теракта в Кисловодске.

Адвокат Камнева просил суд освободить его из-под стражи, напомнив, что он сразу же стал сотрудничать со следствием.

11 июля прокурор запросил для Камнева 28 лет лишения свободы за обвинения по пяти статьям, среди которых 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. По версии следствия, в 2019 году он вступил в запрещенное в России экстремистское объединение «Ат-Такфир валь-Хиджра» и научился обращаться с оружием и взрывчаткой. В марте 2021 года он и его подруга решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства. Осуществить спланированное они не успели, потому что их задержали силовики.

Камнев уже был осужден на девять лет за причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом и хулиганство.

Утром 16 июня шестеро заключенных, среди которых был Камнев, выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме Камнева, ликвидировали.

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      Любовь Ширижик
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