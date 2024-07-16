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05:43, 16 июля 2024Мир

Журналистам из пула Лаврова ограничили передвижение по США

Журналистам пула Лаврова дали визы США с ограничениями передвижения в 40 км
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Российские журналисты, сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова, получили американские визы с ограничениями на передвижение. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, представителям СМИ выдали въездные документы с указанием, что они могут находиться в пределах 25 миль (40 километров) от центра Нью-Йорка. Отмечается, что с подобными мерами российские журналисты сталкиваются не в первый раз. В частности, в сентябре 2023 года для освещения участия Лаврова в неделе высокого уровня визы США выдавались с ограничениями.

Ранее делегация во главе министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в США в облет недружественных стран. Борт главы МИД России преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка за более чем 12 часов. Глава внешнеполитического ведомства в качестве председателя Совета Безопасности ООН проведет дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

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      Марина Совина
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