Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 16 июля 2024Мир

Лавров прибыл в Нью-Йорк в облет недружественных стран

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Делегация во главе министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в США в облет недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что борт главы МИД России преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка за более чем 12 часов.

В качестве председателя Совета Безопасности ООН глава МИД РФ проведет проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Кроме того, 17 июля пройдет министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН. Главными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности». Также на 19 июля запланированы дебаты Совбеза по сотрудничеству с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «От сатанистов другого мы и не ожидали». Командир «Ахмата» отреагировал на расстрел российского военного бойцами «Азова»

      В США подтвердили планы по запуску миссии ESCAPADE

      Известная 70-летняя модель снялась в купальнике для журнала

      В ВСУ заявили о напряженной ситуации на покровском направлении

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный и напугавший ее запрос от фаната

      На Украине высказались о выбранном Трампом вице-президенте

      Лавров прибыл в Нью-Йорк в облет недружественных стран

      Умер музыкальный руководитель «Ленкома»

      Дочь 100-летней женщины рассказала о ее секретах долголетия

      Раскрыто состояние раненного участником СВО ребенка из-за музыки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше