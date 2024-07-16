Лавров прибыл в Нью-Йорк в облет недружественных стран

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

Делегация во главе министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в США в облет недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что борт главы МИД России преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка за более чем 12 часов.

В качестве председателя Совета Безопасности ООН глава МИД РФ проведет проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Кроме того, 17 июля пройдет министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН. Главными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности». Также на 19 июля запланированы дебаты Совбеза по сотрудничеству с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).