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14:31, 17 июля 2024Культура

ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

ФНС заблокировала счета актера Прилучного из-за непредставленной декларации

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной блокировки счетов стала не предоставленная до 3 июля декларация. Сейчас актер не может пользоваться счетами в трех банках. Причина просрочки финансовой отчетности со стороны Прилучного неизвестна.

Ранее Прилучный захотел отсудить детей у экс-супруги, артистки Агаты Муцениеце. 7-летнюю дочь и 11-летнего сына экс-супругов собираются повторно вызвать в суд по инициативе отца для определения их места жительства. В случае их проживания с Прилучным Муцениеце обяжут выплачивать алименты экс-мужу. До этого актриса через суд добивалась от Прилучного выплаты алиментов на сына и дочь.

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      Мария Рюрикова
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