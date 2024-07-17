ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

ФНС заблокировала счета актера Прилучного из-за непредставленной декларации

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной блокировки счетов стала не предоставленная до 3 июля декларация. Сейчас актер не может пользоваться счетами в трех банках. Причина просрочки финансовой отчетности со стороны Прилучного неизвестна.

Ранее Прилучный захотел отсудить детей у экс-супруги, артистки Агаты Муцениеце. 7-летнюю дочь и 11-летнего сына экс-супругов собираются повторно вызвать в суд по инициативе отца для определения их места жительства. В случае их проживания с Прилучным Муцениеце обяжут выплачивать алименты экс-мужу. До этого актриса через суд добивалась от Прилучного выплаты алиментов на сына и дочь.