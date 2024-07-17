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17:59, 17 июля 2024Спорт

Иностранный футболист сбежал из российского клуба

Марокканский футболист Яхья Аттьят-Алла сбежал из «Сочи» и уехал в Стамбул

Фото: Connor Coyne / Unsplash

Марокканский защитник Яхья Аттьят-Алла сбежал из расположения российского футбольного клуба «Сочи». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил заместитель генерального директора по развитию команды Андрей Орлов.

Орлов рассказал, что футболист исчез после сборов в Петербурге, заявив, что заразился коронавирусом. В данный момент Аттьят-Алла находится в Стамбуле и собирается подписать контракт с египетским «Аль-Ахли».

Аттьят-Алла выступает за сочинский клуб с февраля 2024 года. В сезоне-2023/2024 защитник провел за «Сочи» 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи. Ранее футболист играл за марокканские «Видад» и «Сафи», а также за греческий «Волос».

Летом прошлого года норвежский полузащитник Матиас Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер сбежал из страны.

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      Анастасия Борисова
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