«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов

Клуб НХЛ «Каролина» выставил хоккеиста Евгения Кузнецова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» поместила российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб рассчитывает расторгнуть контракт с хоккеистом. Россиянин может подписать контракт с петербургским СКА.

В марте Кузнецова обменяли в «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталс». В составе команды он провел 63 матча, набрав 24 очка. Контракт с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В конце 2023 года Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.