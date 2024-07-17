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21:20, 17 июля 2024Спорт

«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов

Клуб НХЛ «Каролина» выставил хоккеиста Евгения Кузнецова на драфт отказов
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» поместила российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб рассчитывает расторгнуть контракт с хоккеистом. Россиянин может подписать контракт с петербургским СКА.

В марте Кузнецова обменяли в «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталс». В составе команды он провел 63 матча, набрав 24 очка. Контракт с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В конце 2023 года Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.

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      Анастасия Борисова
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