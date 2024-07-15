Хоккеист Кузнецов вернется из НХЛ в Россию

«Чемпионат»: хоккеист Кузнецов подпишет контракт со СКА на четыре года

Российский нападающий «Каролины Харрикейнс» Евгений Кузнецов вернется из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Россию. Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, 32-летний хоккеист подпишет контракт с петербургским СКА. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на четыре года.

В марте Кузнецова обменяли из «Вашингтон Кэпиталс» в «Каролину». В составе команды он провел 63 матча, набрав 24 очка (8 + 16). Контракт с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В конце 2023 года Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.