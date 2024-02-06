Россиянина направили на прохождение программы помощи игрокам НХЛ

Россиянина Кузнецова направили на прохождение программы помощи игрокам НХЛ

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова направили на прохождение программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Данная программа существует для оказания психологической поддержки хоккеистам, испытывающим проблемы, в частности, с алкоголем, наркотиками и азартными играми. Отмечается, что спортсмен сможет вернуться к выступлениям только после того, как пройдет курс программы.

В сентябре 2019-го Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея (IIHF) — от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.