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21:34, 17 июля 2024Мир

Лавров сообщил об эпизодических разговорах с США

Лавров: есть эпизодические разговоры с США, но ничего существенного там нет
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Между США и Россией происходят эпизодические разговоры по телефону, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Однако, по словам дипломата, ничего существенного в них не наблюдается. Лавров также упомянул редкие личные переговоры между сторонами. В частности, глава МИД вспомнил, как глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Одна из таких встреч прошла в 2022 году в Анкаре.

В марте Нарышкин раскрыл некоторые детали договоренностей с Бернсом. По его словам, они согласились не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. Глава СВР подчеркнул, что придерживается этого, и заявил, что до этого утечки допускались только со стороны Вашингтона.

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      Сергей Грехов
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