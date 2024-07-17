Лавров сообщил об эпизодических разговорах с США

Лавров: есть эпизодические разговоры с США, но ничего существенного там нет

Между США и Россией происходят эпизодические разговоры по телефону, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Однако, по словам дипломата, ничего существенного в них не наблюдается. Лавров также упомянул редкие личные переговоры между сторонами. В частности, глава МИД вспомнил, как глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Одна из таких встреч прошла в 2022 году в Анкаре.

В марте Нарышкин раскрыл некоторые детали договоренностей с Бернсом. По его словам, они согласились не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. Глава СВР подчеркнул, что придерживается этого, и заявил, что до этого утечки допускались только со стороны Вашингтона.