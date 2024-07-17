Москвичей попросили быть внимательнее из-за непогоды 18 и 19 июля

В ночь на четверг, 18 июля, в Москве ожидается ухудшение погоды

В ночь на четверг, 18 июля, в Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства российской столицы.

«По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра», — сказано в сообщение. Утверждается, что наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля.

В некоторых районах города, как ожидается, может выпасть от 10 до 70 миллиметров осадков. На фоне этого различные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Также за погодой в круглосуточном режиме будут следить ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что приняты меры по защите инфраструктуры от порывов ветра, а также объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Помимо этого, электросетевым организациям уже дано указание подготовить источники аварийного питания.

На фоне ожидаемого ухудшения погоды москвичей попросили быть предельно внимательными — не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них. Водителей отдельно попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в прогностическом центре «Метео» заявили, что в Москве возможно похолодание. Также жители столицы на какое-то время позабудут о природных катаклизмах.

Незадолго до этого глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется крайне быстрыми темпами — отчасти именно этим объясняется рост числа погодных аномалий. При этом он подтвердил, что рекордная жара в столице закончится в четверг, 18 июля.