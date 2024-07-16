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14:54, 16 июля 2024Экономика

Москвичей предупредили о возможном похолодании

Синоптик Шувалов: в конце июля можно ждать отрицательных аномалий температур

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Аномальная жара в Москве закончится уже в ближайший четверг, 18 июля, рассказал «Ленте.ру» синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также предупредил, что после нормализации погоды в среднюю полосу России может прийти отрицательная температурная аномалия.

Москвичи прощаются с жарой

«Мы возвращаемся к обычной июльской температуре, к обычной погоде, — сказал Шувалов. — Начиная с пятницы наиболее вероятны будут температуры 24-25 градусов. Не буду говорить со стопроцентной вероятностью, но, скорее всего, до конца месяца мы прощаемся с жарой».

Изменения температур, по словам синоптика, стоит ждать в конце июля — начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.

«Дневные температуры могут понизиться до 18-21 градуса. Так что прощаемся с жарой, радуемся обычной хорошей погоде, а затем утепляемся и снова ждем тепла», — спрогнозировал собеседник «Ленты.ру».

Также, как добавил синоптик, на какое-то время москвичи смогут забыть о природных катаклизмах в виде рекордных осадков и ураганов.

«Скорее всего, стоит ожидать сильных ливней, гроз и шквалистого усиления ветра в четверг. А за пределами этого дня — без таких температурных контрастов, катаклизмы не прогнозируются», — добавил Шувалов.

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Число погодных аномалий растет из-за изменения климата

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется крайне быстрыми темпами — отчасти именно этим объясняется рост числа погодных аномалий.

«В Москве летняя температура за 30 лет изменилась более чем на один градус — это невиданная прежде скорость. Климат нашей планеты менялся всегда, но эволюционно, в течение тысячелетий, а тут 30 лет. Январь в Москве также стал более чем на три градуса теплее, количество опасных природных явлений постоянно увеличивается — это тоже последствие изменения климата», — сообщил метеоролог.

Вильфанд также подтвердил, что рекордная жара в столице закончится уже в четверг, 18 июля. Температурный фон, по его словам, станет близким к норме, но ночи будут оставаться достаточно теплыми и комфортными. Окончательная «нормализация» погоды и возвращение температур к средним значениям, как спрогнозировал метеоролог, ожидается только в воскресенье, 21 июля. Жителей Москвы и Подмосковья в это время ожидает комфортная летняя погода.

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      Наталия Белова
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