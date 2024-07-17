Над Харьковом заметили самолет ВВС Великобритании

Над Харьковом заметили самолет ВВС Британии

Над Харьковской областью заметили учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС. Об этом следует из данных портала Flightradar24.com.

Как отмечается, воздушное судно двигалось на уровне около шести тысяч метров со скоростью примерно 798 км/ч.

Подчеркивается, что в районе 23:00 16 июля самолет пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, а далее — над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.

17 июня разведывательный самолет Gulfstream IV ВВС Швеции был замечен у границ России в воздушном пространстве Финляндии. Его полетное задание предположительно включает в себя разведку Ленинградской области, Карелии и акватории Финского залива.

Помимо этого, 6 июня при патрулировании Черного моря к юго-востоку от Крыма вновь был замечен американский беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte14.