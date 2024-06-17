У границ России заметили самолет-разведчик ВВС Швеции

Flightradar: разведывательный самолет Gulfstream ВВС Швеции замечен у границ РФ

Разведывательный самолет Gulfstream IV ВВС Швеции заметили у границ России в воздушном пространстве Финляндии, его полетное задание предположительно включает в себя разведку Ленинградской области, Карелии и акватории Финского залива. Об этом стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

Самолет радиоэлектронной разведки (РЭР) с бортовым номером 102002 и позывным SVF680 взлетел с авиабазы ВВС Финляндии Тампере-Пирккала в 9:36 по московскому времени, затем взял курс на город Коувола. После этого самолет совершил несколько облетов территории вдоль российской территории по линии Рускеала-Выборг, в среднем держась на расстоянии в 100 километров от границы.

На данный момент самолет держит курс на север, вдоль границы с Мурманской областью.

6 июня при патрулировании Черного моря к юго-востоку от Крыма вновь был замечен американский беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte14. До этого оно исчезло с радаров и не было видно и вновь было замечено лишь при совершении разворота недалеко от Сочи. Вылетел БПЛА с аэродрома Катания на острове Сицилия.