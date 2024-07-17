Раскрыты подробности о прервавших выступление Лаврова активистах

Дюжаррик: прервавшие выступление Лаврова в ООН входят в состав делегации Израиля

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал попытку активистов сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совбеза организации. Его слова приводит РИА Новости.

Дюжаррик раскрыл подробности об активистах, прервавших выступление Лаврова, и рассказал, что они были гостями одной из делегаций. «Они достали плакаты, их попросили выйти», — отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос другого журналиста представитель ООН добавил, что в пригласительные списки женщин вписали представители Израиля.

Ранее активисты попытались сорвать речь Лаврова по теме Ближнего Востока на заседании СБ ООН. Произошедшее попало на видео.