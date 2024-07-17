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19:30, 17 июля 2024Наука и техника

В России провели показательный полет беспилотного «Легионера»

«Калашников» провел показательный полет беспилотника «Легионер Е33к»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Группа компаний «Тихие крылья», которая входит в концерн «Калашников», провела показательные полеты беспилотного самолета «Легионер Е33к» в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024». Об этом сообщили в концерне.

В ходе тестового полета «Легионер» доставлял грузы. Отмечается, что беспилотный самолет успешно преодолел заданный маршрут, продемонстрировав надежность, устойчивость при сильном ветре и способность работать в сложных погодных условиях.

Дальность полета российского самолета с тремя килограммами груза составляет 200 километров, а перевозка десяти килограммов сокращает дальность до 50 километров. Аппарат может провести в воздухе до 150 минут.

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Ранее в июле оператор беспилотного летательного аппарата сообщил, что разведывательные дроны «Орлан», которые российские военные применяют в зоне проведения спецоперации, невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

«Тихие крылья» представили беспилотный самолет вертикального взлета и посадки «Легионер-Е33к» на международном салоне «Комплексная безопасность» в конце мая.

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      Даниил Иринин
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