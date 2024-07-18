Армянский поставщик обманул российскую авиакомпанию на 15,6 миллиона рублей

Shot: армянский поставщик обманул авиакомпанию «Россия» на 15,6 миллиона рублей

Армянский поставщик авиазапчастей Aquila Technics обманул авиакомпанию «Россия» и лишил ее почти 15,6 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в октябре 2022 года российский перевозчик заключил с иностранной фирмой договор о поставке шин Bridgestone на сумму 15,6 миллиона рублей и через 10 дней оплатил заказ. Однако Aquila Technics не выполнила свои обязательства и не доставила шины в Шереметьево.

«Россия» обратилась в суд и выиграла дело. В итоге армянскую компанию обязали выплатить перевозчику сумму заказа и еще 100 тысяч рублей госпошлины.

Отмечается, что ранее проблемы с Aquila Technics также возникли у Utair. Авиакомпания заказала двигатели для самолетов на 176 миллионов рублей, но так и не получила их. В результате счета армянской фирмы в России были арестованы.

В США у самолета авиакомпании American Airlines лопнула шина во время разбега на взлетно-посадочной полосе. Отправление пришлось прервать.