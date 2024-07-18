Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 18 июля 2024Мир

В России ответили на планы фон дер Ляйен сделать Евросоюз оборонным блоком

Сенатор Джабаров: планы сделать ЕС оборонным блоком говорят о крахе объединения
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на планы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сделать Евросоюз (ЕС) оборонным блоком. В беседе с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что подобные заявления говорят о крахе объединения ЕС.

Ранее фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз в оборонный блок в случае переизбрания. «Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза», — утверждается в предвыборной программе.

«Она что-то перепутала, оборонным блоком является НАТО, и все государства ЕС туда входят, во-вторых, они планируют свою армию? Фон дер Ляйен, получается, хочет дублировать функции НАТО? (...) Я не уверен, что ее поддержат остальные члены ЕС. Они даже политику НАТО под сомнение ставят. Чего уж говорить, если ЕС будет заниматься вопросами обороны, а не экономики, как и было задумано», — отметил Джабаров.

ЕС на пути к своему краху, потому что в НАТО есть США, которые тянут основной блок расходов и проблем

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

В своей программе председатель Еврокомиссии также сообщила, что намерена поддерживать Украину «так долго, как это необходимо». Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

      Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

      В США научились делать сливочное масло из воздуха

      Вдовам участников СВО разрешили не платить за проезд в Петербурге

      В России разработали КАЗ для борьбы с морскими дронами

      На Западе назвали причину приглашения России Зеленским на второй саммит мира

      В России опровергли заоблачный рост цен на отдых в стране

      В России ответили на планы фон дер Ляйен сделать Евросоюз оборонным блоком

      Подорванная дроном ВСУ машина с россиянкой врезалась в забор и сгорела

      В Кремле исключили угрозу Евросоюзу от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше