Сенатор Джабаров: планы сделать ЕС оборонным блоком говорят о крахе объединения

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на планы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сделать Евросоюз (ЕС) оборонным блоком. В беседе с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что подобные заявления говорят о крахе объединения ЕС.

Ранее фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз в оборонный блок в случае переизбрания. «Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза», — утверждается в предвыборной программе.

«Она что-то перепутала, оборонным блоком является НАТО, и все государства ЕС туда входят, во-вторых, они планируют свою армию? Фон дер Ляйен, получается, хочет дублировать функции НАТО? (...) Я не уверен, что ее поддержат остальные члены ЕС. Они даже политику НАТО под сомнение ставят. Чего уж говорить, если ЕС будет заниматься вопросами обороны, а не экономики, как и было задумано», — отметил Джабаров.

ЕС на пути к своему краху, потому что в НАТО есть США, которые тянут основной блок расходов и проблем Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

В своей программе председатель Еврокомиссии также сообщила, что намерена поддерживать Украину «так долго, как это необходимо». Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля.