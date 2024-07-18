Еще одна российская авиакомпания похвасталась брутальным бортпроводником

Авиакомпания «Россия» похвасталась брутальным бортпроводником. Еще одно видео с привлекательным членом экипажа появилось в Telegram-канале перевозчика.

«В "России" есть на что посмотреть», — говорится в публикации.

Ранее секс-бомбой прослыл в сети член экипажа «Аэрофлота». Внимание привлек ролик, на котором бортпроводник Даниил проводит инструктаж по безопасности в самолете. «Ни стыда, ни совести, ни номера рейса», — возмущались пользовательницы в комментариях.

Позже выяснилось, что Даниил женат. Он также дал интервью, в котором рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.