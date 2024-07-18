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12:44, 18 июля 2024Спорт

«Матч ТВ» заключил контракт на трансляцию чемпионата Испании

Телеканал «Матч ТВ» заключил контракт на трансляцию чемпионата Испании

Фото: Juan Medina / Reuters

Телеканал «Матч ТВ» приобрел медиаправа на трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу, начиная с сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте канала.

Контракт будет действовать на протяжении ближайших семи сезонов. Он также включает в себя права на показ игр второго по силе испанского дивизиона — сегунды. Коммерческие детали сделки не раскрываются.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 15 августа. В лиге выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, который играет за «Реал Сосьедад».

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» с нового сезона не будет транслировать еврокубки. Права на показ турниров приобрел онлайн-кинотеатр Окко.

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      Алексей Гусев
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