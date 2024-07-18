На заправках в Сочи начал заканчиваться бензин

Shot: на заправках в Сочи из-за роста турпотока начал заканчиваться бензин

В Сочи наблюдается локальный дефицит бензина. Топливо пропало на заправках в Лазаревском (район Сочи), два дня назад исчез сорт Аи-92, а накануне невозможно стало заправиться и Аи-95, сообщает Shot.

По словам сотрудников АЗС, причиной того, что бензин начал заканчиваться, стал активный спрос со стороны туристов, которые по дороге в Адлер забирают все топливо. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) утверждают, что поток туристов в Сочи в этом году вырос на треть, в том числе они едут на личном транспорте.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 18 июля, достигли нового максимума. Сорт Аи-95 приблизился к рекорду сентября прошлого года, и если на следующей неделе ситуация не изменится, то будет установлен исторический максимум. Сорт Аи-92 также стабильно растет и превышает значения годичной давности.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в нефтяные компании с требованием обосновать рост биржевой стоимости бензина марки Аи-95.

Дефицит бензина и дизельного топлива на заправках в ряде регионов России наблюдался в августе и сентябре прошлого года. Проблема сопровождалась резким ростом биржевых цен, снять ее удалось только с помощью полного запрета экспорта. В настоящее время власти обсуждают такую же меру в отношении бензина с августа, и дальнейшее ее распространение на сентябрь и октябрь.