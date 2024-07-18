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22:47, 18 июля 2024Путешествия

Пассажиров экстренно севшего в Красноярске лайнера разместили в здании аэровокзала

МИД: пассажиров экстренно севшего в Красноярске лайнера разместили в аэровокзале

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажиров экстренно севшего в Красноярске лайнера разместили в здании аэровокзала. Об этом сообщил руководитель представительства МИД России в городе Артем Захаров, передает РИА Новости.

Он указал, что ведомство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта авиакомпании Air India, летевшего из Дели в Сан-Франциско, представительство находится в контакте с перевозчиком, аэропортом и оперативными службами.

Об инциденте стало известно ранее 18 июля. Нештатная ситуация возникла с самолетом Boeing 777. Причиной аварийной посадки в Красноярке стало срабатывание датчика загорания в грузовом отсеке. На борту лайнера находились 252 человека.

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      Марина Совина
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