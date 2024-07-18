Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:41, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о долге Оксаны Самойловой перед налоговой в несколько миллионов рублей

Mash: долг блогерши Оксаны Самойловой перед налоговой составил 3,82 млн руб.
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У популярной российской блогерши Оксаны Самойловой обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере нескольких миллионов рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Изданию стало известно, что размер налогового долга составил 3,82 миллиона рублей. Отмечается, что в мае 2023 года он был больше на 46,5 миллиона рублей.

В сообщении также говорится, что в бизнесе блогерши есть трудности. Как уточняет Mash, ее компания ООО «Фэмили Фест» не приносит выручки последние пять лет, а фирма «Айэмспэшел» — с 2021 года.

Ранее стал известен размер долга блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой перед налоговой. Она должна ФНС 20,9 миллиона рублей. Кроме того, к этой сумме прибавляются штрафы за уклонение от уплаты налогов.

До этого сообщалось, что налоговая начислила популярной блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, новый долг. Его сумма составила 12 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В бригаде ВСУ назрел бунт из-за вранья командиров. Они скрывали от руководства реальное положение дел на фронте

      В МИД назвали Зеленского не имеющим права указывать России нелюдем

      Госдеп США предложил миллионы долларов за информацию о российском журналисте

      На заправках в Сочи начал заканчиваться бензин

      Академик оценил способность новой вакцины победить ВИЧ

      На Украине арестовали имущество экс-советника Януковича

      Фон дер Ляйен оценила работу ЕС c США при Трампе

      Обнаружена уникальная гигантская экзопланета

      Глава ЕК заявила о гендерных квотах для нового состава Еврокомиссии

      Во Франции захотели «убить» ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше