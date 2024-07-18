Стало известно о долге Оксаны Самойловой перед налоговой в несколько миллионов рублей

Mash: долг блогерши Оксаны Самойловой перед налоговой составил 3,82 млн руб.

У популярной российской блогерши Оксаны Самойловой обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере нескольких миллионов рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Изданию стало известно, что размер налогового долга составил 3,82 миллиона рублей. Отмечается, что в мае 2023 года он был больше на 46,5 миллиона рублей.

В сообщении также говорится, что в бизнесе блогерши есть трудности. Как уточняет Mash, ее компания ООО «Фэмили Фест» не приносит выручки последние пять лет, а фирма «Айэмспэшел» — с 2021 года.

Ранее стал известен размер долга блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой перед налоговой. Она должна ФНС 20,9 миллиона рублей. Кроме того, к этой сумме прибавляются штрафы за уклонение от уплаты налогов.

До этого сообщалось, что налоговая начислила популярной блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, новый долг. Его сумма составила 12 миллионов рублей.