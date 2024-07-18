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07:03, 18 июля 2024Спорт

В Аргентине уволили чиновника за призывы к Месси извиниться

В Аргентине уволили чиновника за призывы к Месси извиниться за песню про Францию

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Замглавы департамента спорта Аргентины Хулио Гарро уволили после того, как он призвал капитана национальной команды Лионелю Месси извиниться за исполнения другими футболистами сборной расистской песни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в X.

«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — говорится в сообщении.

Ранее во время празднования победы в Кубке Америки аргентинцы в автобусе спели песню, в которой высмеивается африканское происхождение игроков сборной Франции. Ее фрагмент попал в прямую трансляцию, которую в социальных сетях вел полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. Он вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы». Позже футболист извинился. Сам Месси, как и ряд других футболистов, не были в автобусе на момент исполнения песни.

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      Сергей Грехов
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