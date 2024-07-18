В Аргентине уволили чиновника за призывы к Месси извиниться

Замглавы департамента спорта Аргентины Хулио Гарро уволили после того, как он призвал капитана национальной команды Лионелю Месси извиниться за исполнения другими футболистами сборной расистской песни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в X.
«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — говорится в сообщении.
Ранее во время празднования победы в Кубке Америки аргентинцы в автобусе спели песню, в которой высмеивается африканское происхождение игроков сборной Франции. Ее фрагмент попал в прямую трансляцию, которую в социальных сетях вел полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. Он вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы». Позже футболист извинился. Сам Месси, как и ряд других футболистов, не были в автобусе на момент исполнения песни.