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15:52, 16 июля 2024Спорт

Франция пожалуется на расистские песни сборной Аргентины

Франция пожалуется в ФИФА на сборную Аргентины из-за расистских песен

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Федерация футбола Франции (FFF) обратится с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за спетой игроками сборной Аргентины песни расистского содержания. Об этом стало известно L'Equipe.

Во время празднования победы в Кубке Америки аргентинцы выкрикивали оскорбительные лозунги, которые болельщики ранее пели во время чемпионата мира 2022 года. В них высмеивается африканское происхождение игроков сборной Франции, в частности, Килиана Мбаппе.

Фрагмент песни попал в прямую трансляцию, которую в социальных сетях вел полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. После нескольких фраз футболист завершил эфир.

В финале Кубка Америки-2024 Аргентина в дополнительное время обыграла Колумбию со счетом 1:0. Франция вылетела в полуфинале Евро-2024. В 2022 году команды встречались в финале чемпионата мира, где победу по пенальти подержала Аргентина.

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