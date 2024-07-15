Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Шинник
0:1
Завершен
Ротор
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Урал
2:0
Завершен
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Торпедо М
4:0
Завершен
СКА-Хабаровск
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Испания
2:1
Завершен
Англия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|Финал
Аргентина
1:0
Завершен
Колумбия
Кубок Америки — 2024|Финал
07:22, 15 июля 2024Спорт

Аргентина выиграла Кубок Америки после травмы Месси в основное время

ESPN: Аргентина выиграла Кубок Америки после травмы Месси в основное время

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Сборная Аргентина выиграла Кубок Америки и завоевала этот трофей во второй раз подряд. Об этом сообщает ESPN.

В финале она обыграла сборную Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол был забит нападающим Лаутаро Мартинесом в дополнительное время.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не смог закончить игру из-за травмы и был заменен на 66-й минуте матча.

Ранее Аргентина уже побеждала в Кубке Америки в 2021 году, а в 2022 году подопечные Лионеля Скалони стали чемпионами мира.

Начало финала, который проходил в Майами, откладывали на час из-за беспорядков. Тысяча болельщиков без билета пытались проникнуть на стадион.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар. Огонь распространяется из-за сильного ветра, людей эвакуируют

      Суд арестовал троих мужчин за стрельбу около российского ночного клуба

      Десятки построек пострадали от мощного пожара на Кубани

      Аргентина выиграла Кубок Америки после травмы Месси в основное время

      Украина выпустила по России десятки беспилотников

      Согдиана подала на развод с третьим мужем

      Российский военный решил провести время с близкими и получил пять лет колонии

      Известную модель засняли в купальнике на отдыхе

      Раскрыт оригинальный способ усилить интенсивность оргазмов

      Лучшим игроком чемпионата Европы признали игрока «Манчестер Сити»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше