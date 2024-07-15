Аргентина выиграла Кубок Америки после травмы Месси в основное время

ESPN: Аргентина выиграла Кубок Америки после травмы Месси в основное время

Сборная Аргентина выиграла Кубок Америки и завоевала этот трофей во второй раз подряд. Об этом сообщает ESPN.

В финале она обыграла сборную Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол был забит нападающим Лаутаро Мартинесом в дополнительное время.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не смог закончить игру из-за травмы и был заменен на 66-й минуте матча.

Ранее Аргентина уже побеждала в Кубке Америки в 2021 году, а в 2022 году подопечные Лионеля Скалони стали чемпионами мира.

Начало финала, который проходил в Майами, откладывали на час из-за беспорядков. Тысяча болельщиков без билета пытались проникнуть на стадион.