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20:48, 18 июля 2024Бывший СССР

В Грузии назвали условие для изменения отношения ЕС к стране

Кобахидзе: ЕС изменит отношение к Грузии после стабилизации ситуации в регионе
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Отношение Европейского союза (ЕС) к Грузии изменится в лучшую сторону после стабилизации ситуации в регионе. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил по итогам прошедшего в Великобритании саммита Европейского политического сообщества, передает ТАСС.

Он рассказал, что во время саммита обсудил с участниками мероприятия, в частности — с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, отношения Грузии и ЕС, вопросы расширения Евросоюза и текущую повестку дня.

По его мнению, процесс изменения отношения к Грузии начнется и до того, как ситуация в регионе успокоится, однако многое будет зависеть именно от этого. При этом Кобахидзе уточнил, что в первую очередь для ее стабилизации должен завершиться вооруженный конфликт на Украине, и выразил надежду на окончание боевых действий «максимум через год».

9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке интеграции Грузии в объединение. Кроме того, ЕС заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики. После этого Кобахидзе заявил, что решение Евросоюза о санкциях против Грузии в сфере обороны вызывает сожаления у Тбилиси.

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      Георгий Нестеров
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