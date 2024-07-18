Военный эксперт Сивков назвал стратегию морской безопасности Украины фарсом

Стратегия морской безопасности Украины, предусматривающая построение украинского военно-морского флота и проведение морских патрулей в Азовском и Черном морях совместно с западными партнерами Киева, является фарсом. Об этом изданию «Взгляд» заявил военный эксперт Константин Сивков.

По его мнению, подобная стратегия представляет собой «фантазии офиса [президента Украины Владимира] Зеленского» и не может быть реализована. Он отметил, что Азовское море является внутренним морем России и проведение в его бассейне украинских морских патрулей невозможно.

При этом военных учений Киева с США и Великобританией в Черном море также, скорее всего, не будет, поскольку Турция не пропустит западные корабли через Босфор и Дарданеллы, а страны НАТО не пойдут на подобный шаг.

Появление кораблей НАТО в Черном море — серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос — зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно Константин Сивков военный эксперт

Сивков также подчеркнул, что создание Киевом военно-морских сил неосуществимо, поскольку украинская судостроительная промышленность фактически разгромлена. В связи с этим Украина может полагаться только на закупку кораблей у стран Запада. Резюмируя, эксперт сказал, что страны Запада не собираются ориентироваться на новую стратегию Киева.

Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, прокомментировал призыв стран-участниц саммита в Швейцарии обеспечить свободу передвижения по акватории Азовского и Черного морей. По его мнению, данное требование представляет собой попытку вмешаться во внутренние дела РФ.

«Все это профанация и клоунада. Азовское море — это внутренний вопрос России, и требование обеспечить доступ к нему — это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться», — сказал он, добавив, что каждая из стран, поддержавших это предложение, должна получить ноту протеста.

С начала СВО Военно-морские силы Украины понесли значительный урон — ряд кораблей был потоплен флотом России, в то время как множество других кораблей, включая фрегат «Гетман Сагайдачный», были потоплены украинскими войсками для предотвращения их захвата Россией.