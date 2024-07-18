Во Франции усомнились в словах Зеленского о переговорах. Президента Украины обвинили в подготовке ловушки для России

Parisien: Зеленский хочет обвинить Россию в срыве переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен получить отказ властей России от участия в переговорах. Об этом написала газета Франции Le Parisien.

Во Франции усомнились в словах Зеленского о переговорах с Россией

По данным издания, Зеленский хочет получить отказ России от переговоров, чтобы обвинить страну в срыве диалога. Президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи отметил, что позиция украинского лидера «призвана продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий».

Речь идет не о «признании слабости», а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева Эммануэль Дюпюи президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE)

По мнению директора Европейского центра стратегического анализа Филиппа Миго, Зеленский понимает, что для Украины ситуация складывается крайне неблагоприятно. Эксперт отметил, что российские военные продвигаются вдоль всей линии фронта, занимая новые рубежи.

Ранее Россию пригласили на второй саммит по Украине

15 июля Зеленский заявил, что Москву следует пригласить на второй мирный саммит по Украине. «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — призвал он.

Для этого к ноябрю следует создать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции, а также по гуманитарным вопросам в Канаде.

Первый мирный саммит по Украине состоялся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. По итогу встречи был составлен документ, который, как объяснили в МИД Швейцарии, страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине.

В России осудили подходы потенциальной встречи

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал идею второго саммита по Украине. По его мнению, подходы встречи не являются приемлемыми для Москвы.

Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — подходы Сергей Лавров глава МИД России

При этом Россия готова к переговорам по Украине, подчеркнул министр. Он также выразил надежду, что на каком-то этапе будет достигнут договор по европейской безопасности, который способствует урегулированию украинского кризиса.