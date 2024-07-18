Врач описал возможные последствия купания в Сене для французских чиновников

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин описал возможные последствия купания в Сене для французских чиновников. Его слова приводит «360».

По его словам, в летний период развитие микроорганизмов в воде ускоряется. «В теплой воде больше продуктов гниения и, соответственно, микроорганизмов. Конечно, это большая опасность для людей», — отметил врач.

Кондрахин добавил, что последствия нахождения в грязной воде могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода. «Человек, который не является спортсменом, тяжело переносит кишечные инфекции — особенно при большой физической нагрузке и на голодный желудок», — заявил врач.

Идальго искупалась в Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024 17 июля. Так она решила доказать, что река безопасна для проведения соревнований. Вместе с ней в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге. Несколькими днями ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.