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11:34, 18 июля 2024Спорт

Врач описал возможные последствия купания в Сене для французских чиновников

Фото: Joel Saget / Pool / Reuters

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин описал возможные последствия купания в Сене для французских чиновников. Его слова приводит «360».

По его словам, в летний период развитие микроорганизмов в воде ускоряется. «В теплой воде больше продуктов гниения и, соответственно, микроорганизмов. Конечно, это большая опасность для людей», — отметил врач.

Кондрахин добавил, что последствия нахождения в грязной воде могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода. «Человек, который не является спортсменом, тяжело переносит кишечные инфекции — особенно при большой физической нагрузке и на голодный желудок», — заявил врач.

Идальго искупалась в Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024 17 июля. Так она решила доказать, что река безопасна для проведения соревнований. Вместе с ней в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге. Несколькими днями ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

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      Алексей Гусев
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