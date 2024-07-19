Аксенов сообщил о прощупывании ВСУ обороны Крыма

Аксенов сообщил о создании дополнительных укрепрайонов для защиты Крыма

В Крыму создаются дополнительные укрепленные районы для защиты региона от возможных атак со стороны Украины. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам политика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «щупают оборону» полуострова, которая, в свою очередь, укрепляется. «Люди это видят, потому что большинство фортификационных сооружений находится на виду. Мы понимаем все зоны ответственности», — сказал Аксенов.

В декабре 2023 года, комментируя атаки беспилотников ВСУ на полуостров, глава Крыма заявил, что стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни одна из существующих систем защиты. При этом он подчеркнул, что жители региона «живут своей обычной жизнью», а защиту от ударов со стороны Украины «удается обеспечивать на должном уровне».

Кроме того, в апреле сенатор от полуострова Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» сообщил о повышении уровня защиты Крымского моста. По его словам, власти давно поняли, что сооружение является приоритетной целью для Украины и тех, кто ее поддерживает.