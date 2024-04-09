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05:02, 9 апреля 2024Россия

В России заявили о совершенствовании защиты Крымского моста

Сенатор Цеков: защита Крымского моста повышается и совершенствуется
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Защита Крымского моста повышается и совершенствуется, сообщил сенатор от полуострова Сергей Цеков. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что мост остается приоритетной целью Киева.

«Я хочу заметить, что независимо от заявлений Буданова и других должностных лиц Украины, мы давно уже поняли, что Крымский мост для них, а также для тех, кто их поддерживает в Европе, в Америке, в Англии, является приоритетным объектом для нанесения ударов. Поэтому мы уровень защищенности моста повышаем», — заявил Цеков.

Теракты на Крымском мосту

Сенатор напомнил, что первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

«Я в месяц по несколько раз переезжаю через Крымский мост, и я вижу, что уровень досмотра автомобилей и людей, которые передвигаются, сегодня очень сильно повышен», — заметил он.

Второй теракт произошел 17 июля 2023 года, добавил политик. Тогда подрыв моста произошел при помощи надводных беспилотных летательных аппаратов.

«Раньше, когда проезжали по Крымскому мосту, боновых заграждений не было, сегодня они есть. Фактически они закрывают морскую гладь вблизи моста», — сообщил Цеков.

Мы часто слышим эти предупреждения о возможных атаках на Крымский мост, но замечу, что количество таких предупреждений в последнее время уменьшилось

Сергей Цековсенатор от Крыма
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Ранее Буданов заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. При этом он добавил, что объект достаточно хорошо защищен.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus.

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