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11:37, 19 июля 2024Экономика

Акции виновника глобального компьютерного сбоя обвалились

Акции CrowdStrike упали более чем на 14 процентов на открытии торгов

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Акции Microsoft на открытии торгов в пятницу, 19 июля, потеряли почти 3 процента на фоне глобального компьютерного сбоя в работе операционной системы Windows. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На премаркете биржи NASDAQ бумаги американской корпорации упали на 2,98 процента, до 427,35 доллара за акцию. В то же время акции главного виновника сбоя, антивирусной компании CrowdStrike обвалились на 14,13 процента, до 294,57 доллара за акцию.

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Резкое падение котировок произошло после маcштабных проблем, вызванных работой продуктов компаний. В результате нарушилась работа сразу нескольких отраслей, в том числе в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ. Так, крупнейшие американские авиакомпании остановили полеты из-за проблем с коммуникацией. Об отмене рейсов заявили в American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Allegiant Air.

Сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, повлек за собой проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии. С системными проблемами столкнулся и крупнейший по количеству клиентов банк Южно-Африканской Республики (ЮАР) — Capitec. В Банке Израиля также сообщили о частичном влиянии глобального сбоя Microsoft на банковскую систему страны.

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