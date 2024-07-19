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17:51, 19 июля 2024Наука и техника

Американские танки на Украине предложили защищать лазерными указками

TWZ: бронетехнику от FPV-дронов можно было бы защищать лазерными указками

Фото: U.S. Army / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бронетехнику от FPV-дронов можно было бы защищать лазерными указками. С таким предложением выступили обозреватели американского издания TWZ Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей.

Авторы обратили внимание на бронетехнику, в частности американские танки на Украине, которая эффективно уничтожается дронами-камикадзе, для наведения на цель использующими электрооптические камеры. По мнению обозревателей, лазерные указки могут ослеплять системы FPV-дронов, в результате чего те не смогут увидеть свои цели и, значит, успешно поразить их.

Тревитик и Роговей вспоминают, что лазерные указки эффективно использовались против полицейских дронов протестующими в Чили в 2019 году. Авторы допускают, что объединение нескольких маломощных лазеров с системой, отслеживающей полет дронов, могло бы позволить защитить относительно небольшой район над стоянкой бронетехники.

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Обозреватели отмечают, что похожие решения может предлагать австралийская компания Electro Optic Systems (EOS), в рекламных материалах которой есть лазеры, смонтированные на тяжелой технике и применяющиеся против беспилотников.

В августе 2021-го созданный в США портал Sandboxx заметил, что к концу холодной войны в СССР занялись разработкой оснащенного лазером танка 1К17, который был бы способен ослеплять системы наведения приближающихся ракет или транспортных средств.

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      Иван Потапов
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