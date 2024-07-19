Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
0:0
1-й сет
live
Анна Шмидлова
Будапешт
Диана Шнайдер
Сегодня
18:30 (Мск)
Элла Зайдель
Будапешт
Локомотив М
Завтра
15:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Крылья Советов
Завтра
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Завтра
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
Завтра
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
14:01, 19 июля 2024Спорт

Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК

Россиянка Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпийских игр-2024

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Исинбаева покинет пост после Олимпийских игр-2024 в связи с истечением срока полномочий. Всего комиссию покинут четыре члена, на их места претендуют 29 кандидатов.

Ранее МОК проводил проверку в отношении Исинбаевой. Комиссия пришла к выводу, что бывшая спортсменка может продолжать работать в организации, так как не поддерживала спецоперацию на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Она входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Глобальный сбой Windows посеял хаос по всему миру. Что стало его причиной и чего опасаться россиянам?

      Депутат Госдумы рассказал о своих опасениях после нападения мигрантов

      Контрабанду военных орденов времен СССР пресекли в российском регионе

      На Украине задержали мэра одного из городов в Одесской области

      В Госдуму внесут новый вариант законопроекта об ограничениях на работу мигрантов

      Турист пропал из больницы в Италии и был найден через четыре дня голодным и измученным

      Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК

      Роскачество обнаружило в подгузниках плесень и дрожжи

      В России назвали сроки «отрезвления» стран Запада относительно Украины

      Один подъезд даст победу идущему в депутаты главе ТСЖ самого большого «человейника» России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше