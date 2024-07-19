Россиянка Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпийских игр-2024

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Исинбаева покинет пост после Олимпийских игр-2024 в связи с истечением срока полномочий. Всего комиссию покинут четыре члена, на их места претендуют 29 кандидатов.

Ранее МОК проводил проверку в отношении Исинбаевой. Комиссия пришла к выводу, что бывшая спортсменка может продолжать работать в организации, так как не поддерживала спецоперацию на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Она входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.