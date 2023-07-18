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17:04, 18 июля 2023Спорт

МОК сделал заявление о продолжении работы Исинбаевой в организации

В МОК заявили, что россиянка Елена Исинбаева сможет продолжить работу в организации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о продолжении работы в организации российской легкоатлетки Елены Исинбаевой. Сообщение пресс-службы передает РИА Новости.

Комиссия МОК пришла к выводу, что Исинбаева может и дальше работать в организации, так как не поддерживала СВО на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами. Таким образом, россиянка останется в комиссии спортсменов комитета.

Ранее 18 июля Исинбаева сообщила о скором возобновлении работы в МОК. По ее словам, организации понадобилось время, чтобы разобраться в ситуации. Россиянка добавила, что вернется к исполнению обязанностей в сентябре этого года. Кроме того, она высказалась о наличии у нее звания майора Российской армии. «Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в вооруженных силах. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — заверила легкоатлетка.

12 июля испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева проживает на Тенерифе, и опубликовало ее фотографии с острова. Бывшая спортсменка назвала эти публикации фейком.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. В 2020 году спортсменка входила в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции. Тогда она призналась, что перед этим впервые прочитала основной закон страны. Кроме того, Исинбаева состояла в Совете при президенте России по развитию физической культуры и спорта, а также числилась в общественном движении Putin Team.

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    Андрей Стрельцов
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