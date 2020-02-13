Исинбаева впервые прочитала Конституцию в 2020 году

Член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева призналась, что впервые прочитала Конституцию России благодаря тому, что была включена в рабочую группу по подготовке поправок к основному закону. Об этом она рассказала на встрече участников группы с президентом Владимиром Путиным, выдержку из ее выступления опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости», — сказала Исинбаева.

По ее словам, теперь она понимает, что это «очень важная книга и читать ее нужно всем». «Узнала очень много интересного», — добавила олимпийская чемпионка.

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В рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, сформированную Путиным в январе, вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты. Сопредседателями группы являются сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, установила 28 мировых рекордов в данной легкоатлетической дисциплине. Долгое время жила в Монако, после завершения спортивной карьеры и избрания членом МОК заявляла о желании остаться в России. Незадолго до президентских выборов 2018 года вступила в движение Putin Team в поддержку Владимира Путина.

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